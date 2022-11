A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Rondonópolis elege amanhã (22/11) a sua diretoria executiva para o próximo triênio (2023/2025). A escolha será em assembleia geral, às 18h, na sede da instituição, localizada na Vila Aurora.

Como houve apenas uma chapa inscrita, a eleição será por aclamação entre os sócios contribuintes. Nessa chapa, a presidência ficará a cargo de Michel Erlanderson Alves Falca Pagno e a vice-presidência, com Airton Froeder (veja quadro).

A atual diretoria é presidida por Edson Perrot, que em recente visita ao A TRIBUNA destacou o crescimento pessoal que teve ao longo dos seis anos na presidência (foram dois mandatos). “Foram anos muito gratificantes para mim e saio com a sensação de ter contribuído para que a Apae tivesse condições de cuidar bem das crianças e adultos que são atendidos”.

“Tivemos muitos desafios, principalmente durante a pandemia. Mas, conseguimos superar com muita dedicação da diretoria e o apoio de toda a sociedade”, externou a diretora pedagógica e administrativa, Karla Paes, quando também esteve em visita ao A TRIBUNA, agradecendo aos serviços prestados pelos diretores.

A nova diretoria assume a partir de 1 de janeiro de 2023. Com 46 anos de atuação em Rondonópolis, atualmente, a Apae atende gratuitamente 280 alunos com deficiência intelectual e múltipla. Para o seu funcionamento, conta com o apoio do Rotary Clube de Rondonópolis Rondon, poder público e empresas privadas.

Mais eleição – Além da nova diretoria, nesta quarta-feira (23), haverá a eleição dos autodefensores da Apae, entre os próprios alunos, os quais representarão os colegas em eventos, promoções, reivindicações, entre outros.

