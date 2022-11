1 de 2

De autoria do cineasta rondonopolitano, Joelson Santos, os filmes “Veneta” e “Insídia” terão uma exibição especial no Cinevip do Shopping, às 14 horas, no próximo dia 9, véspera do aniversário de 69 anos de emancipação de Rondonópolis. A entrada para a exibição especial será gratuita e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do cinema, momentos antes do início da sessão.

Filmados e produzidos em Rondonópolis, os dois curtas-metragens têm no elenco atores moradores do município. Baseado na peça teatral homônima, Veneta, que tem 16 minutos e é um drama psicológico, foi lançado em 2019.

Já Insídia, de 2021, tem 18 minutos e aborda um tema bem atual, a adolescência e as redes sociais. Ambos filmes têm 12 anos como classificação para o público.

Em visita ao Jornal A TRIBUNA, nesta sexta-feira (25), o diretor executivo do filme, o poeta e escritor Hermélio Silva, disse que a ideia inicial, após o lançamento dos dois filmes para o público da cidade, era apresentá-los em festivais de cinema Brasil afora. No entanto, a pandemia fez os planos serem revistos. Agora, os dois curtas serão divulgados no youtube.

“Então, decidimos fazer esta exibição especial no cinema do Shopping para mostrar que aqui na cidade tem quem produz e se dedica à sétima arte”, explicou Hermélio.

Ele destacou que os dois filmes têm uma grande importância para cultura da cidade. “Ver um artista premiado fora da cidade como o Joelson e atores rondonopolitanos talentosos fazendo arte e cultura na sua forma plena, sem recursos financeiros, é para elogiar e aplaudir de pé”, frisou Hermélio.