O atual presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado à reeleição, foi novamente o mais votado em Rondonópolis neste segundo turno. Bolsonaro teve 64,87% dos votos válidos neste segundo turno, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito presidente do Brasil neste domingo (30), ficou com 35,13% dos votos válidos. Na cidade, 2,51% dos eleitores votaram branco ou nulo.

Em comparação com a votação obtida pelos candidatos no primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu crescer mais no segundo turno e terminou com 82.752 votos, 8.170 votos a mais que o obtido no primeiro turno, um aumento de 9,87%.

Lula também aumentou a votação neste segundo turno em Rondonópolis em comparação com o primeiro, obtendo 44.812 votos, 1.654 votos a mais do que no primeiro turno. Aumento de 3,69%.