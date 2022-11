Após pedido de providências feito pela Santa Casa de Rondonópolis, uma equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) está hoje (25/11) em Rondonópolis para fazer busca de documentos e informações a fim de analisar os apontamentos de que a Prefeitura de Rondonópolis estaria com cerca de R$ 23,680 milhões, de direito da unidade hospitalar, retidos/atrasados, considerando até o dia 18 de novembro.

O TCE-MT esteve entre os primeiros órgãos fiscalizadores alertados pela Santa Casa, em um pedido de providências datado de 2 de setembro e também encaminhado à Controladoria Geral da União, Ministério da Saúde, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, entre outros. Na ocasião, os valores retidos/atrasados estavam em cerca de R$ 17,1 milhões.

O segundo ofício foi encaminhado pela Santa Casa neste dia 18 de novembro para a Procuradoria-Geral da República em Brasília, Justiça Federal em Rondonópolis, Ministério Público Federal, além de estruturas do Legislativo e Executivo Municipal. Nessa ocasião, há o alerta dos prejuízos desses valores retidos para prestação dos serviços em saúde pela Santa Casa, já estando nos atuais R$ 23,680 milhões aproximados.

Neste mais recente documento, a Santa Casa reitera os pedidos de agilidade nos processos de recebimento e repasse de recursos de sua titularidade, para que a instituição possa continuar honrando com seus compromissos junto a fornecedores e prestadores de serviços. O hospital atesta que se encontra com dificuldades para receber os valores devidos que se encontram no Fundo Municipal de Saúde e que foram prestados em forma de serviços para a população.

Nisso, também alerta que a retenção de recursos federais configura improbidade administrativa, o que pode acarretar em responsabilidade pessoal para os responsáveis, expondo que a falta de pagamento pelo Município já vem prejudicando o atendimento da cardiologia, oncologia e outros por possível falta de médicos e insumos. Assim, mostra a necessidade urgente de que os valores sejam repassados de forma correta.

Dentro desse valor total devido, vale explicar que a Santa Casa atesta que, em desrespeito à legislação que passou a vigorar em função da pandemia, a Prefeitura de Rondonópolis efetuou o “desconto” indevido dos valores contratualizados entre julho de 2020 e fevereiro de 2022, retendo parte dos valores alegando suposto “descumprimento” das metas, somando cerca de R$ 12,3 milhões.

“Denota-se claramente que o referido ‘desconto’ afronta claramente a determinação contida nas leis federais referenciadas alhures, as quais SUSPENDERAM a obrigatoriedade das metas quantitativas e qualitativas, GARANTINDO O INTEGRAL repasse dos valores do contrato, ou seja, SEM DESCONTOS, ao passo que não há que se falar em descumprimento de metas, já que estas foram suspensas até 30 de junho de 2022”, afirma o hospital.