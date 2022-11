O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Amoroso, anunciou ontem que será feito um serviço paliativo para minimizar os transtornos causados aos moradores pelas obras de drenagem de águas pluviais que estão sendo realizadas no Parque Sagrada Família.

“Solicitamos para a empresa que executa a obra, a Tripolo, que realize um paliativo no local”, anunciou o secretário por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais da prefeitura, logo após ele ir até o local para conferir a situação e conversar com moradores.

“Viemos in loco verificar as condições para que a gente possa tomar medidas mitigatórias do problema até o recebimento da pavimentação asfáltica”.

O Jornal A TRIBUNA mostrou na edição de ontem que ruas da região do Parque Sagrada Família voltaram a sofrer com enxurradas e atoleiros causados após as chuvas que ocorreram na cidade. Muitos moradores não conseguiram chegar em casa ou ir para o trabalho hoje devido ao atoleiro.

A moradora Jussânia denunciou ao A TRIBUNA a situação de caos na Rua A103, com vários carros atolados. Além de não conseguir sair para trabalhar, ela reclamou que até entregador tem ficado atolado nas vias do bairro.

Informou, ainda, que a empresa que realiza as obras de galerias de águas pluviais no bairro abriu buracos, assentou as manilhas e jogou a terra em cima, sem compactar, o que a deixou solta.