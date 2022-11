Os cruzamentos ao longo da Rua José Barriga, uma das principais vias de Rondonópolis, entre as Avenidas Marechal Rondon e Ponce de Arruda, na região central da cidade, enfrentam, principalmente nos horários de pico, muita confusão no trânsito e também acidentes frequentes. Os problemas são apontados como consequência da ausência de semáforos nos cruzamentos.

Somente nesse trecho da Rua José Barriga, são seis cruzamentos com avenidas importantes da cidade, mas apenas na confluência com a Avenida Bandeirantes há sinalização semafórica. O fluxo de veículos é grande tanto nas avenidas como na José Barriga, por isso, a desordem é grande nos cruzamentos, com muito desrespeito às leis de trânsito.

Como a preferência é de quem segue pelas avenidas, longas filas de veículos se formam ao longo da Rua José Barriga nos horários de pico. Para quem segue pela José Barriga, nesses horários, é preciso muita paciência para conseguir atravessar as avenidas. Nisso, sem querer esperar, muitos motoristas que trafegam pela rua avançam sobre a preferencial, especialmente quando são motos que vêm na via transversal.

Estabelecido há muitos anos com um comércio em um desses cruzamentos, especificamente entre a Rua José Barriga e a Avenida Amazonas, o comerciante Ariel Anicésio da Silva, entende que é extremamente necessária a implantação de semáforos ao longo dos cruzamentos da José Barriga. Nesse sentido, lembra que há muitos anos vem expondo essa necessidade a vereadores e a autoridades do Município, mas até agora nada foi feito.

Conforme Ariel, o número de acidentes de trânsito, por exemplo, entre a Rua José Barriga e a Avenida Amazonas, é muito grande. Inclusive, na semana passada, atesta que o último acidente que houve no local foi gravíssimo. Os acidentes ocorrem, segundo ele, na maioria das vezes, porque os motoristas seguem pela José Barriga e não param para a preferencial, no caso a Avenida Amazonas. Ele lembra que tempos atrás até reforçaram a faixa de “pare” na rua, mas não adiantou muito.

Além disso, o comerciante aponta as longas filas de veículos que se formam ao longo da José Barriga, especialmente nos horários de maior movimento. Muitas vezes, observa que o trânsito fica travado da Avenida Cuiabá até quase na Avenida Marechal Rondon. “Acredito que os semáforos diminuiriam os acidentes e organizariam o trânsito”, repassou para a reportagem.

OUTRO LADO – A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) informou ao A TRIBUNA que, com a implantação da nova rede semafórica na região central, os equipamentos que hoje estão no Centro serão transferidos para outros locais, dentre eles a Rua José Barriga, que será contemplada entre a Avenida Amazonas até o cruzamento com a Ponce de Arruda. Outra via que deve receber os semáforos retirados do Centro, segundo a Setrat, é a Rua 15 de Novembro.