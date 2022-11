Ele estava acompanhado durante a visita do governador assistente da região 3, Milton Coronel, e dos presidentes dos oito clubes rotários da cidade: Sandra Dib (presidente do Rotary Rondonópolis, o mais antigo); Alessandro França Meneses (presidente do Rotary Rondonópolis Leste); Geraldo Rambo (presidente do Rotary Rondonópolis Rondon); Julice Aparecida Buzzu (presidente do Rotary Vila Operária); Adão Domingues (presidente do Rotary Rondonópolis Rio Vermelho); Edgard Bellinat (presidente do Rotary Rondonópolis Cerrado); Cibele Prietch Pagno (presidente do Rotary Rondonópolis Rosa Bororo); Ricardo Borges (presidente do Rotary Rondonópolis Comunidade) e Ivonei Resmini (presidente da comissão de serviços profissionais do Distrito 4440)

Residente em Sinop, ele chegou à cidade na noite de domingo (13) para cumprir uma extensa agenda, visando acompanhar mais de perto o desenvolvimento dos trabalhos dos oito clubes existentes na cidade. A visita se estende até amanhã, sábado (19), com uma reunião festiva no Gaivota Country Club, a partir das 19h.

O governador do Distrito 4440 do Rotary Club Internacional (correspondente a Mato Grosso), Felício José dos Santos, está em visita oficial aos clubes de Rondonópolis esta semana.

“É muito bom conhecer os projetos e os nossos companheiros. O nosso papel é de ser um incentivador dos trabalhos desenvolvidos pelos clubes para ajudar os menos favorecidos nas comunidades carentes de Rondonópolis”, comentou o governador, acrescentando que a visita deste ano coincidiu com a contemplação de alguns clubes da região com o projeto do Banco Ortopédico, que é composto por cadeiras de rodas, cadeiras de banhos, muletas e andadores. Ao todo, são 21 peças para atender quatro clubes rotários da região.

A agenda do governador teve início na segunda-feira, com uma visita de cortesia ao prefeito José Carlos do Pátio, onde foi apresentada ao chefe do executivo a proposta de firmar uma parceria para estimular a vacinação da poliomielite, popularmente conhecida como paralisia infantil. A vacinação de crianças de seis meses a menores de cinco anos vem tendo baixos índices de cobertura em todo país.

Na ocasião, os presidentes dos clubes rotários que acompanhavam o governador também entregaram ao prefeito outras propostas de parcerias com o município. Ficou acertado entre o gestor municipal e o governador que os detalhes de cada um dos projetos apresentados serão discutidos em reuniões posteriores com a respectiva secretaria envolvida.

A programação de visita iniciada na segunda-feira contou com reuniões a cada dia com um dos clubes rotários da cidade, além de visitas a projetos do Rotary na cidade.

Ontem, no final da tarde, foi realizado um ato no Marco Rotário do município, que fica na avenida Rotary Internacional, nas proximidades do Shopping.

O encerramento da passagem do governador por Rondonópolis acontece a partir das 19 horas deste sábado, com uma reunião festiva no Gaivota. Na ocasião, serão homenageados os parceiros dos clubes rotários de Rondonópolis, Pedra Preta, Juscimeira e Guiratinga. Cada clube de serviço indicou dois parceiros para serem homenageados.