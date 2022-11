Um grupo de manifestantes radicalizou e fez uma barricada de fogo no final da noite de ontem (18) na ponte sobre o Rio Vermelho, em Rondonópolis, interditando a BR-163/364. Até caminhões foram quebrados durante o protesto pós-eleições. Contudo, o movimento não permaneceu por muito tempo. Nesta manhã, a pista no trecho já está liberada e o trânsito flui normalmente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante o ato em Rondonópolis, vários caminhões foram quebrados, pneus foram murchos, e um tombador aberto. Na cabeceira da ponte atearam fogo, fizeram um morro de terra, e jogaram óleo queimado e troncos de árvores. A caixa de água usada na reforma da ponte também foi jogada no meio do fogo.

As manifestações em questão recomeçaram ontem no norte de Mato Grosso, após o Supremo Tribunal Federal (STF) promover o bloqueio de contas de empresas que estariam financiando os protestos pós-eleições no Brasil.

Por volta das 2h de hoje, a PRF já informava que o protesto sobre a ponte em Rondonópolis havia sido encerrado, repassando que a pista estava sendo limpa com a ajuda do Corpo de Bombeiros.

Às 7h50 de hoje, a concessionária Rota do Oeste informava que não havia ponto de bloqueio em Rondonópolis. Na BR-163, no trecho sob concessão, havia bloqueio total em Lucas do Rio Verde e manifestações em Sorriso.