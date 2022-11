A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou ontem (1/11) as negociações para acabar com as manifestações que interditam o tráfego de veículos de cargas nos dois sentidos da BR-163/364 em Rondonópolis.

Em conversa com representantes do movimento, a PRF pediu que os manifestantes liberassem a rodovia de forma pacífica, chegando a um acordo para que fosse iniciada a desinterdição. Nesta quarta-feira (2), as tratativas seguirão para que os protestos sejam dissipados por completo na cidade e região.

Ontem foi o segundo dia de bloqueios da rodovia na região conhecida como Trevão, em Rondonópolis, sendo o entrocamento das BRs 163 e 364. Os manifestantes são contra o resultado das eleições presidenciais deste domingo (30/10), que terminou com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante ontem, a adesão ao movimento cresceu grandemente e recebeu um considerável número de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que residem na cidade. No final da tarde, já se falava em mais de 1 mil manifestantes no local.

Com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que mandou a PRF desbloquear imediatamente as rodovias paralisadas por caminhoneiros em todo o país, representantes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MP-MT), do Ministério Público Federal (MPF) e dos órgãos de segurança do Estado realizaram nesta terça-feira, em Cuiabá, uma reunião para definição de estratégias para cumprimento da determinação do Supremo.

O procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, ressaltou que o Estado não se furtará no cumprimento da decisão judicial e que as instituições buscarão o diálogo para resolver a situação de forma pacífica.