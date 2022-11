Depois de três dias de bloqueio na BR-163, nas proximidades do Trevão em Rondonópolis, manifestantes deixaram o local na madrugada de ontem (3) e a via segue com o tráfego liberado desde então.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a desobstrução foi feita pelos próprios manifestantes depois de intensas negociações com as forças de segurança e da publicação do vídeo pedindo a liberação das rodovias no Brasil, feita pelo presidente Jair Bolsonaro na noite de quarta-feira (2).

Os manifestantes deixaram a rodovia pacificamente durante a madrugada de acordo com a PRF, limparam a via e mudaram o local dos protestos para a frente do 18º Grupo de Artilharia e Campanha (GAC), onde tendas foram montadas.

De acordo com um dos manifestantes, não há previsão de novos bloqueios na rodovia em Rondonópolis, porém o grupo deve permanecer na frente do 18º GAC por tempo indeterminado e aguarda a chegada de mais manifestantes que devem se deslocar de Primavera do Leste e de Jaciara. Eles garantem que continuarão no local “enquanto não houver a restauração da ordem e do ambiente de liberdade”.

“O que custava terem feito o voto auditável, e nada disso estaria acontecendo, mas agora não é mais possível”, afirmaram. Eles são contra o resultado das eleições que terminou com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Conforme o chefe da Delegacia da PRF em Rondonópolis, inspetor Donizete Aparecido Alves de Souza, a PRF atuou em uma ação conjunta com os demais órgãos de segurança e trabalhou para evitar um confronto.

“A desobstrução em Rondonópolis ocorreu de forma pacífica e há a promessa de que não haverá novos bloqueios”, disse. Agora, duas viaturas da PRF devem permanecer no local dos protestos em frente ao 18º GAC.

O inspetor também explicou que inquéritos estão sendo conduzidos pela Polícia Federal e relatórios sobre as manifestações devem ser encaminhados ao Ministério Público Federal (MPF), que também acompanha essas manifestações. O pedido de identificação dos responsáveis pelas manifestações que ocorrem em todo o Brasil foi feito pelo Supremo Tribunal Federal (STF).