Os 933 beneficiários sorteados, na última quinta-feira (17), para morar no Residencial Celina Bezerra estão desde segunda-feira (21) realizando a vistoria técnica dos respectivos apartamentos que irão morar.

Os apartamentos sorteados fazem parte da segunda etapa do empreendimento, que conta com 1.440 unidades habitacionais. Os sorteios das unidades habitacionais ocorreram em duas etapas. As 507 famílias beneficiadas no primeiro sorteio já realizaram a vistoria dos apartamentos.

A inspeção das unidades é obrigatória para a assinatura dos contratos e, posterior, entrega das moradias às famílias contempladas com um dos 1440 apartamentos que fazem parte da segunda etapa do Residencial.

“Na vistoria, a família sorteada verifica as condições do apartamento. O que não está de acordo deve ser registrado e a empresa responsável fará os acertos necessários”, explica a secretária municipal de Habitação e Urbanismo, Huani Rodrigues.

Ela ressalta que a vistoria dos apartamentos, que conta com o acompanhamento da equipe da Secretaria de Habitação, compõe o processo necessário para a entrega do empreendimento localizado na região do Alfredo de Castro I e II.

“Após as vistorias, o município irá agendar junto ao Banco do Brasil, que é o financiador do empreendimento, a data para a assinatura dos contratos e, em seguida, providenciar a entrega das chaves das 1440 unidades habitacionais”, assinala Huani.

“Estamos trabalhando de forma célere para que a entrega das sonhadas chaves ocorram ainda este ano”, completa.