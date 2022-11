O Jornal A TRIBUNA teve a indicação para receber a honraria da Ordem São José Operário do Mérito Judiciário do Trabalho aprovada. A indicação foi aprovada pelo Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região sob a presidência do desembargador Paulo Roberto Ramos Barrionuevo.

O A TRIBUNA foi indicado no Grau Oficial da Ordem São José Operário de Mérito do Judiciário do Trabalho pelos relevantes serviços prestados. A cerimônia de entrega está marcada para o dia 17 de março de 2023.

A homenagem foi criada em 1993, e tem sua comenda constituída de seis graus: Grão-Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

É uma honraria promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), a cada dois anos, em que são reconhecidos os trabalhos de juristas eminentes e outras personalidades nacionais ou estrangeiras, bem como instituições que tenham se destacado por suas atividades em prol da Justiça do Trabalho, ou a ela prestado relevantes serviços.