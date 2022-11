Servidores públicos municipais de Rondonópolis, filiados ao Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Rondonópolis (Sispmur), escolhem no próximo dia 9 de dezembro a nova diretoria que administrará a entidade para o triênio 2023/2025.

Conforme edital, as inscrições estão abertas desde sexta-feira (18) e seguem até o dia 28 de novembro. Ainda de acordo com o edital, as chapas deverão inscrever o número de 20 (vinte) membros filiados aptos a participar da Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal, conforme especifica os artigos 27 e 47 do Estatuto Social.

No ato da inscrição, os representantes de chapa interessados em concorrer à eleição deverão dirigir-se à secretaria da Comissão Eleitoral, na sede do Sispmur, munidos dos documentos necessários, de acordo com o artigo 64 do Estatuto Social.

A eleição será realizada das 8h às 17h, com urnas fixas e itinerantes. A apuração iniciará imediatamente após o término da votação, ou seja, após as 17 horas na sede do Sispmur, de acordo com o capítulo XIII do Estatuto Social.

Será eleita a chapa que obtiver a maioria simples dos votos válidos. Em caso de candidatura única a chapa será eleita se obtiver metade mais um dos votos válidos.