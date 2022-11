A Prefeitura de Rondonópolis tem identificado problemas em obras de reforma de praças na cidade recentemente concluídas. No Diário Oficial do Município do último dia 14, publicado ontem (17), duas empresas foram notificadas para solucionar problemas que foram verificados pela fiscalização nas obras entregues da Praça do bairro Parque Real, Coopharondon e na Praça do Marechal Rondon.

A empresa Medeiros Engenharia recebeu a primeira notificação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, responsável pela obra, para resolver os problemas encontrados.

A obra foi finalizada e entregue, porém a fiscalização diz ter verificado problemas no gramado, nas arquibancadas e eletrodutos. Conforme a notificação, a fiscalização aponta que em várias áreas as primeiras gramas plantadas não apresentam condições aceitáveis. O problema seria falta de irrigação adequada.

A fiscalização indicou ainda que os eletrodutos ficaram expostos e não foram escavados de forma adequada. Além disso, as arquibancadas já apresentam ferrugem em alguns locais.