Desde o primeiro turno das eleições, os preços do etanol e da gasolina não param de subir nos postos de combustíveis de Rondonópolis. Isso vem ocorrendo mesmo sem a Petrobras ter anunciado, desde então, novos reajustes no preço da gasolina.

Em meados de setembro deste ano, o preço do litro do etanol estava em torno de R$ 3,25 em Rondonópolis, enquanto o litro da gasolina custava em média R$ 4,75. Esses valores de então foram possíveis com a redução de impostos e novos valores praticados pela Petrobras.

Agora muita gente tem questionado as frequentes altas nos preços do etanol e da gasolina, desde o começo de outubro. Atualmente, o preço do litro do etanol já custa em torno de R$ 3,80 em Rondonópolis, enquanto o litro da gasolina gira em média a R$ 5,20.

Os reajustes no preço do etanol em Rondonópolis somam nesse período cerca de 17%, em torno de R$ 0,55 a mais por litro. Já as altas no preço da gasolina na cidade somam nesse período cerca de 9,5%, em torno de R$ 0,44 a mais por litro.

A última vez que a Petrobras reajustou o preço da gasolina vendida no Brasil foi no dia 2 de setembro, quando reduziu 7% do valor cobrado. O último reajuste feito no diesel aconteceu no dia 20 de setembro, uma redução de 5,85% no preço.