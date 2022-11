Entra ano e sai ano e a área da antiga rodoviária, em pleno Centro de Rondonópolis, segue sem a construção de algum projeto que possa atender a sociedade rondonopolitana. A atual situação do espaço desagrada a maioria da população, considerando a realidade de abandono e falta de cuidados por parte do poder público. O anseio é que algum projeto importante seja construído e possa valorizar essa região da cidade que há anos convive com grande número de moradores de rua, usuários de drogas e vendedores ambulantes. Recentemente, a Prefeitura de Rondonópolis anunciou que pretende instalar um terminal urbano de ônibus no local, mas não informou quando isso acontecerá.

A reportagem do A TRIBUNA conversou com alguns moradores da cidade sobre a situação da área da antiga rodoviária e sobre a ideia do Município para contemplar o espaço. Veja o que eles disseram: José Vanderlei dos Santos, pedreiro “Acho uma excelente ideia em construir um terminal de ônibus na área, porque aqui é um terreno bem amplo, considerando ainda que trocaram a frota de ônibus. Eles precisam fazer um terminal principalmente para os dias de chuva, para o povo não se molhar. A área do jeito que está hoje é um descaso público, pois eles tinham que ter mais zelo porque passam por aqui pessoas de toda cidade e até de fora. Precisa de uma organização melhor!”.

Lúcio Monteiro, vendedor “Na minha opinião, construir um terminal de ônibus não seria interessante para essa área, porque não traz benefício para a população. Aqui era para ter sido construído um teatro municipal, porque seria uma cultura a mais para a população, um ambiente que garantiria um desenvolvimento melhor para a população… Um teatro é algo que falta na cidade e valorizaria essa região. Do jeito que está é muito prejudicial, porque fica vazio, fica ali morador de rua, desocupados…”

Núbia Kátia, empresária “Foi falado em construir um terminal de ônibus que atendesse essa região e eu acho que isso seria bem-vindo aqui para nós do comércio. Eu mesmo queria algo que ocupasse esse terreno porque está vazio e fica feio para a cidade. O terminal de ônibus também facilitaria a vida do trabalhador e seria bem-vindo por ser o Centro. Atualmente está feio, juntando mato, lixo e muita poeira, que suja o comércio da gente. Todos os dias a gente tem que estar tirando a poeira”.

Lúcia Cristina de Carvalho, auxiliar de perecíveis “Eu concordo com um terminal de ônibus nessa área, porque a cidade está precisando. O pessoal fica aqui exposto à chuva quando vem pegar o ônibus. Atualmente está horrível, péssimo, não tem estrutura, prejudica até as pessoas que estão ali trabalhando e as pessoas ficam suscetíveis a roubo porque fica gente de todo tipo ali”.

Givanildo da Silva, pedreiro “No meu ponto de vista, a construção de um terminal de ônibus é uma ideia boa porque valoriza mais o local. É uma necessidade, porque não tem um terminal desse central e fixo para os ônibus do transporte coletivo. Eu acho que essa área está meio bagunçada, deveria ter mais cuidado com ela. Essas pessoas que trabalham aqui poderiam ter um local mais adequado caso houvesse um terminal aqui”.

Luan Ferreira Barbosa, engenheiro civil “No começo surgiu o boato que poderia ser um teatro, mas o mais funcional hoje aqui seria um terminal para o transporte coletivo. Tem muita gente e fica desabrigado e à noite é um pouco escuro. Hoje principalmente à noite é ponto de usuário de droga, alcoólatra… Algo deveria ser feito na área, pois o espaço está ocioso e contribui para o pessoal fazer coisa errada”.