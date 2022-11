Os comerciantes de Rondonópolis têm a opção de abrir as portas no Feriado da Proclamação da República, nesta próxima terça-feira (15/11). A possibilidade de abertura está prevista na convenção coletiva do comércio rondonopolitano em vigor, assinada entre o Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis.

O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis, Lucas Gonçalves, externou ao A TRIBUNA que os comerciantes têm buscado muitas informações sobre as condições de abertura nesse feriado próximo, esperando-se, dessa forma, que haja uma grande adesão por parte da categoria quanto ao funcionamento na data.