Em função do feriado do Dia de Finados, nesta quarta-feira (2/11), a Câmara Municipal não realizará sessão nesta semana. A expectativa era que o Legislativo realizasse nesta quinta-feira (3), em sessão extraordinária, a segunda votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2023.

A LDO estabelece as metas e planos para elaborar o orçamento municipal e já foi aprovada em primeira votação com cerca de 40 emendas. Os vereadores incluíram na LDO um parágrafo autorizando o prefeito José Carlos do Pátio a pagar o Piso da Enfermagem aos servidores municipais assim que o recurso for disponibilizado pelo Governo Federal.

Após a aprovação da LDO, a Câmara Municipal deve marcar as audiências públicas para apresentar a LOA à população e ouvir as reivindicações. A previsão é que sejam realizadas ao menos três audiências públicas do orçamento, que precisa ser votado até o dia 20 dezembro pelos vereadores.