A Prefeitura de Rondonópolis definiu a data de inauguração da obra de reforma da Feira da Vila Aurora, uma das mais movimentadas da cidade. A entrega dos serviços de revitalização do espaço será na próxima quarta-feira (30/11), às 8h da manhã. Na ocasião, o prefeito José Carlos do Pátio também vai lançar a reforma da Feira da Vila Operária, outra das mais tradicionais do município.

A Feira da Vila Aurora estava em reforma desde o início de fevereiro deste ano e, com isso, os feirantes estavam acomodados de forma provisória em barracas instaladas no estacionamento que foi construído no local. Os feirantes estavam ansiosos com a entrega das obras para que pudessem se instalar apropriadamente, se protegendo das chuvas. Inclusive, alguns chegaram a reclamar nesta semana que a obra estava pronta e o Município estava adiando a sua entrega.

Para a obra de reforma da Feira da Vila Aurora, a Prefeitura investiu mais de R$ 2,3 milhões. O projeto previa a reforma total dos boxes, troca da rede elétrica, reforma da rede de esgoto, além de ampliação do espaço para feirantes, construção de estacionamento e áreas de socialização. A calçada externa foi refeita e o espaço foi cercado com grades.