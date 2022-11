O município de Rondonópolis sediará na próxima segunda-feira (07/11), a partir das 8h, a cerimônia que vai marcar o início das obras dos novos ramais ferroviários em Mato Grosso, sendo um ligando Rondonópolis até Cuiabá e outro ligando Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. O lançamento será no Terminal Ferroviário de Rondonópolis, junto à BR-163.

A cerimônia está sendo conduzida pelo Governo de Mato Grosso e pela empresa Rumo Logística, devendo contar com a participação do governador Mauro Mendes, representantes da Rumo, senadores, deputados estaduais e federais, secretários de Estado, prefeitos e outras autoridades.

Os novos ramais ferroviários vêm sendo apontados como a 1ª Ferrovia Estadual do Brasil. Para início dos trabalhos, inclusive, a Rumo já efetivou as licenças ambientais para estabelecer dois canteiros de obras em Rondonópolis, próximos à BR-163.

Serão construídos 730 quilômetros de trilhos nos novos ramais, com um investimento geral de R$ 11,2 bilhões na ferrovia, recursos totalmente privados, com a geração de milhares de empregos diretos e indiretos, impactando 27 municípios na margem do traçado previsto.

Para que esse lançamento fosse possível foi necessário a realização de um acordo envolvendo povos indígenas que estão próximos ao trajeto, especialmente de Rondonópolis.