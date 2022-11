Presidente eleito da Câmara de Vereadores para o próximo biênio (23 e 24), o vereador Júnior Mendonça (PT) disse ontem (22), durante visita ao Jornal A TRIBUNA, que projetos do Executivo que chegam ao Legislativo Municipal em regime de urgência serão analisados e não votados a toque de caixa, sem a mínima discussão.

É uma reclamação antiga de muitos vereadores de que é uma prática corriqueira do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) encaminhar para a Câmara em regime de urgência muitos projetos, a fim de que sejam votados “a toque de caixa”, prejudicando assim a discussão.

“Os projetos serão debatidos conforme o regimento interno da Casa. Vamos analisar, o que for realmente de urgência será votado. Não tem problema algum, votaremos. Do contrário, não, o projeto seguirá o trâmite normal e o vereador e a vereadora terão a oportunidade de analisar, debater e votar com o devido conhecimento do que se trata a proposta encaminhada”, garantiu o petista.

Ele também ressaltou que buscará manter uma relação harmoniosa e respeitosa com o prefeito José Carlos do Pátio, de quem espera ter o mesmo tratamento. “Buscaremos ter sempre um diálogo institucional respeitoso, visando uma relação harmoniosa entre os poderes”, assinalou.

A posse do presidente eleito e da nova mesa diretora da Casa de Leis de Rondonópolis será no dia 1º de janeiro de 2023. Júnior Mendonça reafirmou que o principal compromisso da chapa eleita, denominada de “Unidos por Rondonópolis”, é construir um Legislativo forte, aberto ao diálogo com a sociedade e independente das ações do Executivo.

“Vamos estar trabalhando para instrumentalizar o vereador e a vereadora da nossa cidade no sentido de que possam exercer com todas as condições o seu papel de fiscalizador”, disse Mendonça, acrescentando que esta discussão pela construção de um Legislativo independente, que culminou na composição da chapa, começou desde o primeiro dia de mandato.

Ressaltou ainda a pluralidade da composição da nova mesa diretora.