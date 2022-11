Em reportagem do A TRIBUNA sobre o início da reforma, a Associação dos Feirantes de Rondonópolis (Asfero) informou que a Feira de Vila Aurora é atualmente uma das maiores da cidade junto com a Feira da Vila Operária. São mais de 300 feirantes que expõem às sextas-feiras no local.

Os feirantes estão ansiosos com o fim da reforma para que possam se instalar apropriadamente. Contudo, mesmo com o espaço em reforma e os feirantes trabalhando de forma improvisada há cerca de 9 meses, o movimento se manteve e às sextas-feiras um grande número de pessoas frequenta a feira.

O espaço está em reforma desde o início de fevereiro e, desde então, os feirantes estão acomodados de forma provisória. Atualmente trabalham em barracas instaladas no estacionamento que foi construído no local.

O espaço está em reforma desde o início de fevereiro e, desde então, os feirantes estão acomodados de forma provisória. Atualmente trabalham em barracas instaladas no estacionamento que foi construído no local.

“A expectativa é grande com a reforma. Com certeza teremos uma feira muito bonita e com estrutura para atender os feirantes e a população. A Feira da Vila Aurora será uma das maiores e mais modernas do Centro-Oeste”, disse Martins à época.

A Feira da Vila Aurora, além de uma das maiores, está entre as mais tradicionais e visitadas da cidade. O espaço já estava deteriorado, conforme vinha sendo mostrado pelo A TRIBUNA, com problemas na rede elétrica e de esgoto e com o telhado danificado, sem passar por grandes reformas há anos.