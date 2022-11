O Grupo Pereira, sétimo maior grupo supermercadista do Brasil, inaugura nesta quinta-feira (3/11), às 9h, o primeiro Supermercado Comper em Rondonópolis.

A cidade mato-grossense foi escolhida para receber a 29ª unidade do supermercado por ser uma das regiões que mais crescem no Brasil e onde o agronegócio é muito forte, conhecida como Cinturão da Soja.

Recentemente, o Grupo inaugurou sua centésima primeira unidade de negócio em Dourados (MS), e agora inaugura o supermercado Comper em Rondonópolis.

“Estamos, nesse momento, muito concentrados no Centro-Oeste, principalmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tanto com supermercados Comper, como com Fort Atacadista. Estamos muito felizes com a inauguração da nossa primeira loja em Rondonópolis, uma cidade que vem crescendo e, hoje, é a segunda maior economia do estado de Mato Grosso. Esse é só o começo de vários investimentos na região”, adianta José Leandro Assis, diretor de operações do Comper.

As obras do supermercado Comper foram iniciadas em outubro do ano passado e fazem parte de um projeto inovador do Grupo Pereira.

Para a sua construção, a loja recebeu um investimento de R$ 43 milhões e gerará 250 empregos diretos e 100 indiretos. Com 2000 m² de área, o supermercado foi planejado para oferecer uma experiência de compra diferenciada para a população de Rondonópolis: arquitetura moderna com ambiente climatizado, preços competitivos, corredores amplos e layout planejado para facilitar a jornada de compra do consumidor.