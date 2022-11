Essa será a 1ª ferrovia estadual e terá 730 quilômetros de trilhos em dois ramais, um ligando Rondonópolis até Cuiabá e outro ligando Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. As obras contarão com 22 pontes, 21 viadutos, cinco passagens inferiores, aproximadamente dois quilômetros de túneis e um total de 108 mil toneladas de trilhos.

A primeira etapa da obra compreende a construção já iniciada de um viaduto ferroviário de 110 metros de extensão sobre a BR-163, mais precisamente no KM 8.6, seguindo por mais 35 km até as margens do Rio Vermelho, onde será construída uma ponte-férrea de cerca de 1 km de extensão. Essa parte do projeto é importante para a logística de prosseguimento das obras ao longo do trecho traçado.

A Rumo S.A. deverá investir mais de R$ 11 bilhões na obra, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. O CEO da empresa, João Alberto Abreu, destacou a importância do projeto. “Teremos quatro frentes de obras. Estamos com muitas máquinas já trabalhando para fazer o primeiro viaduto sobre a BR-163, que será fundamental para que a logística funcione nos primeiros 50 quilômetros”, explicou.

Máquinas e homens já estão trabalhando na construção da ferrovia que vai interligar Rondonópolis, Cuiabá, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. O início das obras foi marcado por cerimônia realizada nesta segunda-feira (07/11) no Terminal Ferroviário em Rondonópolis, junto à BR-163.

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, elogiou o perfil executivo do Governo de Mato Grosso, que não foge dos problemas e que deve servir de referência para outros estados do Brasil. “Essa ferrovia é fruto do resultado do trabalho de um povo que não se furta a acreditar no país. É fundamental para fazer com que o Estado se torne cada vez mais competitivo, mais eficiente”.

O prefeito José Carlos do Pátio prestigiou o evento e teve oportunidade de fala. “O Município está se estruturando para o prosseguimento da ferrovia, e já está se reinventando para garantir a estabilidade da sua economia nesse momento. Nós precisamos avançar e intensificar as políticas de agregação de valores e a industrialização da cidade de Rondonópolis”, ressaltou o prefeito.

O lançamento da obra foi prestigiada pela comunidade política do Estado, que vê nessa iniciativa um divisor de águas para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso, que terá um modal de transporte mais eficiente e que vai alavancar o escoamento da produção agrícola estadual, bem como facilitar o abastecimento interno com produtos nacionais e importados, que hoje são transportados via terrestre por caminhões, que oneram os preços dos produtos com fretes mais caros.

A ferrovia vai agregar valor a produção do estado que poderá ser exportada a preços mais competitivos nos mercados internacionais.

Estiveram presentes ainda os deputados estaduais Nininho, Carlos Avalone, Dr. Eugênio, Xuxu Dal Molin, deputado eleito Beto Dois a Um, os secretários estaduais da Casa Civil, Rogério Gallo, de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, de Comunicação, Laice Souza, de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, os suplentes de senador Fábio Garcia, Margareth Buzetti e Mauro Carvalho, os prefeitos de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin, de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, de Nova Mutum, Leandro Félix, de Itiquira, Fabiano Dalla Valle, de Juscimeira, Moisés dos Santos, de Alto Taquari, Marilda Sperandio, de Campo Verde, Alexandre de Oliveira, o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, Gustavo de Oliveira, entre outros.