O A TRIBUNA está sendo homenageado pelos revelantes serviços prestados à Justiça Trabalhista ao lado de mais duas personalidades de Rondonópolis: o ex-prefeito, empresário Adilton Sachetti e o juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis, Juarez Gusmão Portela.

Da região, será ainda homenageado o juiz Titular da Vara do Trabalho de Primavera do Leste, Ediandro Martins. Outras 30 personalidades de Mato Grosso e outras localidades do Brasil também receberão a insígnia da Ordem São José Operário do Mérito Judiciário do Trabalho. A cerimônia de entrega das honrarias acontece no dia 17 de março de 2023, em Cuiabá.

O Jornal A TRIBUNA foi indicado para receber a comenda no grau Oficial pelo desembargador Paulo Roberto Ramos Barrionuevo, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, sendo a única empresa privada indicada para receber a comenda em 2023.

Também de Rondonópolis, o ex-prefeito Adilton Sachetti vai ser homenageado com a comenda Oficial, que pode ser concedida a empresários que prestaram importantes serviços à Justiça Trabalhista. Já o juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis, Juarez Gusmão Portela, também receberá a comenda no grau Oficial.