Ao contrário do que já acontece em muitas cidades brasileiras, as tradicionais luzes decorativas e enfeites natalinos ainda não têm data prevista para serem instaladas nas principais vias do quadrilátero central da cidade, além de praças e outros espaços públicos.

Com as festividades de final de ano se aproximando, restando 32 dias para o Natal, que é celebrado no dia 25 de dezembro, a falta de informação da prefeitura sobre a instalação das luzes e decoração já gera preocupação, principalmente entre lojistas da região central, uma vez que a decoração especial ajuda a aumentar o clima festivo e aquecer as vendas.