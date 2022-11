Diferente do que ocorreu no ano passado, quando o comércio estava autorizado a abrir as portas em Rondonópolis, nesta quarta-feira (2), Dia de Finados, o comércio deve permanecer fechado. A determinação segue decisão de convenção coletiva de trabalho. Supermercados, mercados e açougues podem abrir das 8h às 18h.

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Rondonópolis explicou que por falta de previsão em convenção coletiva, está vedada a abertura do comércio local neste feriado de Dia de Finados.

Para os mercados, supermercados e açougue, a convenção trabalhista prevê a abertura facultativa com pagamento de remuneração em dobro e sem prejuízo ao descanso semanal remunerado.