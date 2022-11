A Centro-Oeste Airports (COA) informou ao A TRIBUNA que as obras de modernização do Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco, em Rondonópolis, cujo projeto foi aprovado e a empresa construtora contratada, já foram iniciadas e terão término previsto para 2023. A Centro-Oeste é a concessionária responsável por administrar o Aeroporto de Rondonópolis.

O projeto, conforme repassado pela COA, prevê a ampliação tanto da capacidade do terminal de passageiros como de pátio e pista, além da modernização de todas as instalações, incluindo revestimentos, sistemas e a substituição de todos os equipamentos de passageiros e bagagens, promovendo mais conforto aos clientes do empreendimento.

Ainda segundo a concessionária, também está prevista a reforma completa da Seção Contra Incêndio, bem como a implementação de um novo Sistema de Tratamento de Esgoto, de uma nova Subestação de Energia, novo sistema de ar-condicionado e automação de alguns sistemas, como o informativo de voo, que vai trazer de forma mais clara as informações dos voos aos passageiros.

Conforme dados da concessionária, o Aeroporto Maestro Marinho Franco registrou números positivos no primeiro semestre de 2022. Enquanto nesse período em 2021, foram 2.822 decolagens e 14.316 passageiros atendidos, houve o registro de 2.917 movimentações e 23.617 passageiros no mesmo período deste ano no recinto.

LIMITAÇÕES

Apesar da boa notícia, o Aeroporto de Rondonópolis continua sendo alvo de reclamações por parte de usuários, mesmo após a concessão, como em função do fato de contar com apenas uma empresa aérea – a Azul – operando na cidade, tendo apenas um voo com destino a Campinas (SP).

“O que está acontecendo com o aeroporto que não tem interesse de mais nenhuma empresa? Somente a Azul, um único voo para uma cidade de quase 280.000 habitantes? E o voo sempre está lotado, enquanto alguns voos para Cuiabá, que, infelizmente tive que ir, praticamente vazios. Qual será a justificativa?”, questionou um leitor do A TRIBUNA.

Neste ano, o A TRIBUNA recebeu uma denúncia, oriunda de uma equipe de técnicos em aviação, apontando que a falta de equipamentos e estrutura mais moderna são principais motivos que atrapalham a expansão do Aeroporto Maestro Marinho Franco, em Rondonópolis.

A denúncia atesta que a infraestrutura do recinto ainda está aquém da ideal e nem mesmo o contrato de concessão para a empresa Centro-Oeste Airport prevê as melhorias necessárias na operacionalidade que poderiam atrair empresas aéreas para atuarem na cidade.

A equipe citou, na época, que os custos de operacionalização no Aeroporto de Rondonópolis são altos, o que acaba impedindo a atração de novas empresas. Os custos altos acabam, por sua vez, tendo que ser repassados aos passageiros – e bilhetes caros não são atrativos.