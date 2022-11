Com as obras de reforma da área externa bem adiantadas, a Câmara Municipal de Rondonópolis prepara agora os trâmites visando a construção do estacionamento para visitantes, em área que antes abrigava o Centro de Saúde Jardim Guanabara, que fica próxima à sede do Legislativo.

Atualmente, a Câmara executa o projeto de adequação do entorno da sua sede, que envolve cercamento, construção de calçadas, acessibilidade, estacionamento coberto para os vereadores e servidores, nova iluminação e paisagismo, além de construção de novas salas e adaptações internas. Esses serviços em fase de conclusão estão estimados em R$ 2,1 milhões.