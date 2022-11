A decisão de promover a retirada dos anos iniciais (1º ao 5º ano) da rede estadual já em 2023 continua gerando revolta entre pais de Rondonópolis. Agora pais, alunos e professores da Escola La Salle decidiram que vão fazer um protesto na próxima na terça-feira (22/11), às 17 horas, nas dependências do estabelecimento, contra as medidas em curso pelo Governo do Estado e Prefeitura de Rondonópolis.

O diretor da Escola Estadual La Salle, Alex Frisselli, explicou que a manifestação é uma deliberação tomada em assembleia geral da comunidade escolar, quando 100% dos pais se posicionaram contra a retirada dos anos iniciais do referido estabelecimento de ensino. Os pais lotaram a quadra de esportes da escola para a assembleia, mostrando grande indignação com as mudanças.

Assim, nesta terça-feira, a comunidade fará o “Abraço na Escola”, manifestando a contrariedade em relação à retirada das crianças da escola e transferência para outra unidade escolar da rede municipal. A imprensa está sendo convidada para este ato que a comunidade escolar vai fazer.