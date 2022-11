Pais de alunos das escolas estaduais de Rondonópolis realizaram na manhã deste sábado (26/11) uma carreata em protesto ao fechamento das séries iniciais (1º ao 5º ano) nesses estabelecimentos a partir de 2023. A manifestação reuniu uma imensa quantidade de veículos que percorreram diversas ruas da cidade, chamando a atenção da sociedade para o problema.

Com o apoio de um carro de som, a carreata saiu da frente da Escola São José Operário, na Avenida Bandeirantes, atravessou a Vila Operária, seguiu para a Rua Rio Branco, atravessou o Centro e também passou diante da Prefeitura de Rondonópolis. No percurso, pais e crianças apontaram os malefícios que a medida vai trazer para o ensino público, com muitos transtornos para os alunos.

Os pais demonstraram a indignação com a forma como o decreto 723 de novembro de 2020, do Governo do Estado, será posto em prática em Rondonópolis. Em vez de promover a transferência dos alunos das séries iniciais da rede estadual para a rede municipal, de forma gradativa até 2027, a Prefeitura de Rondonópolis decidiu de última hora que a mudança passará a valer de forma generalizada já no próximo ano.

Os pais reclamam, dessa forma, que o decreto vem sendo posto em prática de forma arbitrária, pois as autoridades não convocaram a comunidade escolar de forma antecipada para discutir as mudanças. Eles desejam que as crianças sejam mantidas nas escolas onde atuam e as transferências possam ocorrer de forma gradativa, planejada e com a qualidade necessária. No caso das escolas de origem religiosa, por sua vez, existe o desejo de que os anos iniciais sejam mantidos nas unidades.

Para impedir as alterações em curso, entre os pais, inclusive, há um movimento para que não façam a confirmação de matrículas nas unidades indicadas pelo Município, mas que mantenham os filhos nas escolas do Estado onde já estão matriculados.