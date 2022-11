Os protestos contra a forma que foi conduzido o processo eleitoral deste 30 de outubro no Brasil se intensificam neste fim de semana na frente da sede do Exército em Rondonópolis, com a chegada de moradores de toda a região, como Primavera do Leste, Campo Verde, Pedra Preta, Itiquira, Paranatinga, Alto Garças, entre outras cidades.

A manifestação ocorre de forma permanente no local, com acampados, participação da sociedade civil ao longo do dia e até grupos de oração.

Os manifestantes estão concentrados na frente do 18º Grupo de Artilharia e Campanha (GAC) desde a última quarta-feira (2/11). Eles já fizeram diversos atos nesse período, com grande mobilização popular. Neste sábado (5), por exemplo, a movimentação de pessoas continuava intensa no local, considerando a chegada de pessoas da região e a permanência de pessoas em barracas e trailers.

Um grupo de pessoas da Igreja Católica montou um altar com a imagem de Nossa Senhora e vem fazendo uma campanha de oração 24 horas por dia, com revezamento de participantes.

Em entrevista ao A TRIBUNA, um dos participantes reforçou que as manifestações em Rondonópolis e em várias partes do Brasil querem sensibilizar o Exército para que seja tomada uma providência em relação à condução da eleição deste ano no País. Nesse sentido, clamam por uma intervenção federal para que todas as dúvidas referentes à votação sejam sanadas.