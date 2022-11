1 de 2

Um grande comboio de caminhões passou ontem (8/11) em Rondonópolis com destino a Brasília, visando reforçar o movimento que questiona as eleições presidenciais em 2022.

O extenso comboio, formado por pessoas oriundas do Nortão do Estado, chamou a atenção ao cruzar a cidade. Para esta quarta-feira (9/11), a expectativa dos manifestantes é com a apresentação de um relatório de auditoria no sistema eletrônico de votação feito pelas Forças Armadas.

O comboio formado, segundo estimativa por cerca de 200 caminhões, passou pela cidade no período da manhã, fazendo um buzinaço. O grupo foi ovacionado ao passar diante da concentração das manifestações na sede local do Exército, junto à BR-163, próximo ao Trevão.

Formado por cidades do Nortão, o comboio estava neste fim de semana em Cuiabá, onde também estava concentrado diante do quartel do Exército e saiu para seguir rumo à Capital Federal.

Reforçados com as cores da bandeira nacional, os caminhoneiros levam frases pedindo socorro às Forças Armadas nesse momento em que o País vem enfrentando. Os manifestantes acreditam que o processo eleitoral não foi transparente, havendo muitas dúvidas quanto a sua lisura e muitas suspeitas de fraudes.