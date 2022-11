O Governo do Estado deixará de ofertar as turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental – do 1º ao 5º ano – nas escolas estaduais de Rondonópolis a partir de 2023.

A informação foi confirmada ontem (10) ao A TRIBUNA pela Diretoria Regional de Educação de Rondonópolis, que afirmou ainda que os pais deverão ser informados do fechamento das turmas dos anos iniciais na próxima semana, após uma reunião que será realizada com os diretores das escolas na quarta-feira (16).

A informação de fechamento dos anos iniciais nas escolas da rede estadual já a partir do próximo ano pegou pais de surpresa e gerou apreensão. Muitos não sabem onde poderão matricular os filhos. Se há vagas em escolas municipais na região onde moram, ou ainda, se haverá vagas para todas as crianças nas escolas municipais.

Um vídeo da diretora Regional de Educação de Rondonópolis, Andreia Cristiane de Oliveira, direcionado aos diretores das escolas estaduais, mas que passou a circular entre pais, gerou ainda mais apreensão. As dúvidas persistem e pais não sabem como devem proceder com o fim do ano próximo.

O A TRIBUNA entrou em contato também com a Prefeitura que informou que a Secretaria Municipal de Educação não iria se pronunciar sobre a questão neste momento.

Ocorre que até o último dia 22 de outubro, a diretora Regional de Educação havia confirmado o fechamento das turmas de 1º ano nas escolas estaduais em 2023, bem como a manutenção das turmas do 2º ano nas escolas estaduais que tiveram turmas do 1º ano este ano. As turmas dos demais anos (3º, 4º e 5º) deveriam ser fechadas posteriormente.