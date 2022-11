A tempestade também derrubou árvores em algumas localidades. Em algumas ruas, as árvores ainda não haviam sido retiradas até a tarde de ontem, como na Avenida Sagrada Família no bairro Vila Aurora.

A principal reclamação era com a falta de energia elétrica. Houve registro também de quedas de árvores em algumas partes da cidade.

Depois de várias horas do temporal que atingiu Rondonópolis na tarde de domingo (30), moradores e empresários ainda enfrentavam problemas no dia de ontem.

O temporal também deixou a creche Monteiro Lobato e a Escola Caic sem energia elétrica. A Secretaria Municipal de Educação informou que aguardava a Energisa para resolver o problema e que por esse motivo suspendeu as aulas nos dois locais hoje (1).

Além dos problemas com a tempestade de domingo, as chuvas fortes de ontem também causaram queda de energia em algumas partes. Na Prefeitura, um raio causou problema no sistema interno o que deixou o Município sem acesso à internet e rede interna.