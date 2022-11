A operação da Polícia Federal traz um grande desgaste para a imagem do prefeito Zé Carlos do Pátio, uma vez que aponta provas contundentes da prática de possível crime eleitoral por parte de Neuma de Morais e Roni Magnani.

O rescaldo das eleições 2022 tem trazido muita dor de cabeça para o prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio, que, apesar de não ter saído candidato, participou ativamente da campanha da sua esposa, Neuma de Morais (PSB), e do vereador Roni Magnani (PSB), que se candidataram, respectivamente, para os cargos de deputada federal e deputado estadual e saíram derrotados no pleito.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————

No decorrer das investigações, a polícia diz que constatou que o preso era intermediário dos candidatos e oferecia dinheiro pelo apoio político de lideranças partidárias nos bairros e era responsável de pagar pelo voto dos eleitores que eram cooptados.

Após a operação, a então candidata Neuma de Moraes repassou à imprensa que estranha não ter sido convocada a prestar esclarecimentos à Justiça antes, e se mostrou surpresa com o fato. A então candidata, no entanto, externou que se mantém serena e no aguardo, se for o caso, de responder aos questionamentos da Justiça Eleitoral. Já o então candidato Roni Magnani não se pronunciou à imprensa.

Vale dizer que, durante a campanha eleitoral, os candidatos Neuma de Moraes e Roni Magnani já tinham sido alvos de denúncia por parte de outros candidatos em função de possível uso da máquina pública municipal. Na ocasião, houve, por exemplo, a denúncia de possível crime eleitoral durante ato de entrega pela Prefeitura de Rondonópolis de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Conforme noticiado na época, o candidato a deputado estadual, eleito, Cláudio Ferreira, atesta que gravou em vídeo que, durante essa entrega dos donativos pelo Município, servidores municipais em horário de expediente faziam a entrega de material de campanha dos candidatos apoiados pelo prefeito. A ação foi registrada na frente do salão paroquial São José Operário, na Vila Operária.

Tidas como grandes promessas nestas eleições, os dois candidatos diretamente abraçados pelo prefeito de Rondonópolis acabaram frustrando as expectativas e não se elegeram, mesmo com o forte aparato montado pelo gestor municipal.

Além do mais, a votação local de Dona Neuma ficou bem aquém da projeção feita inicialmente pelo prefeito, quando previa 40 mil votos – ela teve 29.614 votos. O resultado da eleição também evidenciou que a força política de Pátio não tem uma abrangência estadual.

Além de deixar em segundo plano a gestão do Município nesse período, o prefeito atuou grandemente para que as campanhas de Roni e Dona Neuma tivessem o respaldo e trabalho de um grande contingente de militantes e apoiadores políticos da sua administração, como de servidores comissionados, secretários municipais e contratados. Apesar do grande esforço, o resultado das urnas não foi o esperado pelos patistas.