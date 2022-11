A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Rondonópolis dará início, na próxima terça-feira (29), a vacinação contra a Covid-19 em crianças de seis meses a menores de três anos (dois anos 11 meses e 29 dias) com comorbidades e deficiências permanentes. O imunizante para este público é o da Pfizer-BioNTech Comirnaty, popularmente chamado no Brasil de Pfizer Baby.

“Recebemos ontem do Estado um lote de vacina. Estamos fazendo o treinamento dos profissionais para a aplicação deste novo imunizante e, por conta da redução do expediente em virtude dos jogos da seleção brasileira na Copa, que ocorrem nesta quinta e na próxima segunda-feira, iremos iniciar a vacinação para este público na próxima terça”, explicou o superintendente da Vigilância em Saúde do Município, Paulo Padin.

A vacinação acontecerá, das 7h às 11h e das 13h às 17h, nas seguintes unidades de saúde: ESF Pedra 90, ESF Bom Pastor/ESF Jambrapi (estão funcionando no mesmo local) e Centro de Saúde Nossa Senhora do Amparo. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira.

O esquema vacinal da Pfizer Baby será de três doses. As duas doses iniciais devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira administrada pelo menos oito semanas após a segunda. Porém, o Estado ainda não repassou ao município as doses do imunizante para a terceira aplicação.

Rondonópolis tem 1.914 crianças estimadas na faixa etária de seis meses a menores de três anos aptas a receber o imunizante. “Recebemos do Estado, neste primeiro lote, 370 doses da vacina para primeira dose e 370 para segunda dose. Por isso, optamos contemplar neste, primeiro momento, somente crianças com comorbidades ou deficiências permanentes”, assinalou o superintendente da Vigilância em Saúde do Município, Paulo Padin.