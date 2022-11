Poucas lojas do comércio central de Rondonópolis abriram as portas durante a tarde de hoje (24), quando a Seleção do Brasil jogou contra a Sérvia, na Copa do Mundo do Catar. A maioria das empresas optou por dispensar os funcionários e fechar as portas para manter a tradição da torcida nos jogos do Mundial.

A partir das 14h da tarde, as ruas do Centro ficaram com cara de feriado. As poucas empresas que abriram eram farmácias, algumas lojas de móveis e eletrodomésticos e de produtos agropecuários, entre outras. Até grandes supermercados fecharam as portas momentaneamente durante o jogo para que os funcionários pudessem assistir a transmissão.

Vale lembrar que não há lei que garanta a dispensa dos funcionários durante a transmissão dos jogos da Seleção na Copa do Mundo. Contudo, como se trata de uma tradição e comumente não há movimento de clientes durante os jogos, cabe cada empresa decidir junto aos funcionários a dispensa ou não durante esse período, sem prejuízo ao salário dos colaboradores.