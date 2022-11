Rondonópolis registrou um dia bastante atípico nesta segunda-feira (28) com a realização do segundo jogo da Seleção do Brasil na Copa do Mundo de Futebol. A transmissão do jogo ao meio-dia fez com que grandes movimentações de veículos ocorressem nas ruas da cidade antes e depois do duelo. O Centro de Rondonópolis teve movimento de pessoas maior no período da manhã.

Em muitos órgãos públicos, em função do jogo, nem houve expediente nesta segunda-feira. Por sua vez quem trabalhou teve o expediente cortado ao meio, para acompanhar a transmissão. Inclusive, grandes supermercados fecharam as portas durante a partida. Em função da retomada do expediente, a Avenida Lions Internacional, por exemplo, registrou um trânsito lento e tumultuado depois das 14h, no sentido bairro-Centro-BR/364.

Muita gente, por outro lado, nem foi para casa, mas preferiu assistir a partida em bares, restaurantes e lanchonetes, na companhia de amigos e com a força da torcida. Com a vitória de 1 a 0 hoje sobre a Suíça, muitos emendaram a comemoração.