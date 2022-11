O concurso público para a contratação de servidores à Câmara de Vereadores, previsto para ocorrer no primeiro trimestre de 2023, deverá ser realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). O processo para contratação já está sendo finalizado, conforme o secretário legislativo de administração, Wendell Girotto.

“Estamos na fase de contratação da UFMT. Devemos nos reunir ainda esta semana para acertar os últimos detalhes”, disse Girotto.

A informação repassada por Wendell Girotto ao Jornal A TRIBUNA difere do que foi dito em uma entrevista ontem pelo vereador Roni Magnani, atual presidente da Câmara. Ele lamentou, na ocasião, que a UFR havia desistido de realizar o concurso.

Girotto explicou que, inicialmente, a Câmara buscou para realizar o concurso a UFR, que completa três anos de existência agora em dezembro. Porém, conforme o secretário legislativo de administração, a instituição avaliou que, em virtude da grandiosidade do concurso, seria melhor realizá-lo em parceria com a UFMT, que já conta com uma grande experiência na organização neste tipo de certames.

“Ainda tem pouco pessoal (UFR). Então, eles avaliaram melhor, pelo tamanho do certame, realizar junto com o pessoal da UFMT, que tem bastante know how na realização de concursos públicos”, explicou Wendell Girotto.