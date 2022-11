A proibição do tráfego de carretas na Avenida W-11, que foi anunciada como uma nova alça do Anel Viário, ligando a Avenida dos Estudantes até a BR-364, passando pela nova ponte sobre o Rio Vermelho, vem gerando descontentamento de um segmento da cidade.

Caminhoneiros, principalmente autônomos, estão reivindicando a liberação do tráfego de veículos pesados nesse novo segmento viário que havia sido anunciado pelas autoridades políticas como sendo um complemento do Anel Viário.

O segmento, inclusive, já efetivou ao Poder Executivo e à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Setrat) a demanda referente à permissão do tráfego de carretas nesse novo trecho viário que foi construído com recursos do Governo do Estado, constando no projeto como sendo uma rodovia municipal.

O entendimento é que a obra foi amplamente prometida como sendo o complemento do Anel Viário, servindo para efetivar o trânsito de carretas oriundo de Primavera do Leste e Guiratinga para a BR-364 e vice-versa. Contudo, após a inauguração, a Setrat proibiu o tráfego de carretas no trecho alegando o risco de acidentes em função de cortar uma área residencial.

Caminhoneiros que trafegam pela cidade dizem que estão sendo muito prejudicados com a decisão da Prefeitura, pois precisam fazer grande percurso através da BR-163 seja para seguir rumo a Goiás ou para as cidades de Primavera do Leste e Guiratinga.

Eles entendem, assim, que alguma alternativa precisa ser encontrada pelo poder público porque os veículos pesados necessitam ter uma referência de deslocamento em se tratando do Anel Viário para acessar diferentes destinos, sem dificultar a vida desse segmento. “É um gargalo da cidade que precisa ser revolvido!”, afirmam.

Por outro lado, o segmento também entende os riscos de acidentes com a permissão de misturar veículos pesados e veículos de passeio no novo trecho construído. Inclusive, apontam que a grande complicação é o tráfego mais intenso de veículos leves entre o Village do Cerrado e o acesso à Avenida W-11.