A Câmara comprou um ônibus que já foi entregue e agora está finalizando um processo de licitação para contratar a empresa que irá fazer a transformação do ônibus. “O processo está na fase final, mas ainda não há uma data para que o ônibus esteja pronto”, informou.

Um projeto da Câmara Municipal de Rondonópolis pretende levar o atendimento dos vereadores e as sessões para os bairros e comunidades rurais da cidade. Um ônibus está sendo transformado para funcionar como a “Câmara Itinerante”. O projeto, que é uma iniciativa da atual gestão, que tem como presidente o vereador Roni Magnani (PSB), pretende ser uma forma de levar mais cidadania até a população.

O veículo será equipado para realizar transmissões via rádio, TV e internet, além de contar com sala de reuniões e equipamentos para implantação do painel de votações. A ideia é realizar sessões ordinárias, sessões solenes, audiências públicas, possibilitar a realização de reuniões e que os vereadores possam prestar atendimento à população.

A iniciativa, conforme reitera Giroto, de se criar uma “Câmara Itinerante” que possa chegar até a população tanto da área urbana quanto rural de Rondonópolis, partiu da atual gestão da Mesa Diretora, presidida por Roni Magnani. “A intenção é aproximar a Câmara dos cidadãos. Têm pessoas que nunca acompanharam uma sessão e com esse projeto terão essa possibilidade. É uma forma de dar mais cidadania para a população”, reforça.