O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, ontem (1), mais uma parcial do Censo 2022. Conforme o órgão, foram recenseadas 136.022.192 pessoas, em 47.740.071 domicílios no país. Destas, 31,69% estavam na região Nordeste, 38,45% no Sudeste, 13,99% no Sul, 8,88% no Norte e 6,99% no Centro-Oeste.

Mato Grosso recenseou até o momento 42,72% dos domicílios, o que coloca o Estado como o que recenseou a menor parcela da população até o dia 31 de outubro em todo o Brasil.

Assim como no Estado, em Rondonópolis o recenseamento vem caminhando lentamente. Dados do IBGE mostram que o município concluiu apenas 26,4% do recenseamento. O trabalho em mais 25,9% dos domicílios está em andamento e ainda faltam 47,7% das residências para serem visitadas.

Em Rondonópolis, a estimativa é de visitar cerca de 80 mil domicílios.

O Censo 2022 está mais lento que o esperado em todo o Brasil. O IBGE previa finalizar os trabalhos ainda no final de outubro, mas acabou prorrogando o prazo por mais um mês. O recenseamento começou em 1º de agosto.

Segundo o IBGE, um dos problemas que tem levado ao atraso no recenseamento é a não permissão de entrada de recenseadores por moradores. No Brasil, de acordo com o instituto, cerca de 2,33% dos domicílios se recusaram a responder os recenseadores.