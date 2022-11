A Concessionária Rota Oeste, que administra trechos das BRs 163 e 364, informou que também acompanha, sem interferência, as manifestações com foro na segurança viária.

Em Rondonópolis, no início da tarde de ontem (31), por volta das 15h, manifestantes fecharam com pneus a BR-163 no Km-119, sentido norte, próximo ao Posto Trevão.

Após a vitória do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, caminhoneiros apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro iniciaram bloqueios em diferentes rodovias pelo País em protesto contra os resultados das urnas neste domingo (30).

Além do ponto de bloqueio em Rondonópolis, até às 19h40, o boletim da PRF apontava 19 pontos bloqueados nas rodovias federais de Mato Grosso.

No estado, também há registros de atos em rodovias estaduais, como na rodovia que liga Rondonópolis à BR-070, passando por Poxoréu. As interdições tiveram início ainda no início da noite do domingo, logo após o anúncio do resultado da eleição presidencial.

Em todo país, segundo a PRF, há registro de 102 bloqueios e de 134 interdições em rodovias federais, um total de 236 pontos com manifestação.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, informou ontem, por meio de uma postagem nas redes sociais, que determinou o reforço do efetivo de policiais federais para normalizar o trânsito nas rodovias.