“Tivemos uma procura surpreendente durante a semana. Já na manhã de sexta não foi tão grande como esperávamos, embora foi melhorando ao longo do dia”, disse ele, acrescentando que a expectativa para este sábado era a melhor possível. Segundo ele, os aparelhos de TV lideram as vendas

Segundo Frank Soares, gerente de uma loja varejista localizada na Avenida Amazonas, uma das principais vias do comércio varejista de Rondonópolis, as vendas ao longo da semana foram acima do esperado.

Por conta da Copa do Mundo, que mobiliza os torcedores que querem assistir os jogos, os televisores foram um dos itens mais desejados, ainda mais depois da vitória do Brasil, na sua partida de estreia disputada na tarde de quinta-feira (24), por 2 a 0, diante da Sérvia.

A reportagem do A TRIBUNA esteve no centro da cidade na sexta (25) e na manhã deste sábado (26) para acompanhar as promoções e o que os consumidores estavam achando das ofertas preparadas pelos lojistas rondonopolitanos.

A sexta-feira mais aguardada pelos lojistas e consumidores movimentou o comércio de Rondonópolis nos últimos dias. Marcada para o dia 25 de novembro, a Black Friday, que já se consolidou como uma importante data para o varejo com aumento nas vendas, transformou-se em Black Week, ou seja, com vários estabelecimentos anunciando promoções e descontos de até 80% ao longo de toda a semana em diversos produtos. Os consumidores aproveitaram e foram às compras.

Não é só o setor de eletrodomésticos que viu o movimento crescer com as promoções da Black Friday. Recém-inaugurada, a loja do Supermercado Comper em Rondonópolis preparou uma gama de produtos com preços especiais com o intuito de impactar o mercado e a procura foi bem acima do esperado.

“Foi muito bem-aceito pelos clientes, bem acima do que esperávamos, já que estamos chegando agora na cidade”, revelou o gerente da loja, Rogério Mendes, observando que, além das promoções especiais para a sexta-feira, foi feito ao longo de toda semana uma espécie de “esquenta”.

Uma ótica do centro da cidade, que deu descontos de 50% para o pagamento à vista, também disse que teve um resultado positivo com a Black Friday. “Tivemos um movimento muito bom, surpreendente mesmo”, disse a proprietária Arleide Pereira.

Lojas especializadas em roupas e sapatos também sentem a diferença da Black Friday no faturamento. A vendedora de uma destas lojas especializadas neste tipo de produtos, Poliana Silva, disse que os clientes estão aproveitando e avaliando bem os descontos para depois fazer a compra.

MARGEM DE GASTO

O Jornal A TRIBUNA também conversou com alguns consumidores, que disseram não ter margem do quanto pretendiam gastar com as promoções da Black Friday deste ano. Porém, queriam preços baixos e bons produtos.

É o caso da servidora pública Márcia Duarte, de 42 anos. Ela disse que nem foi ao centro para comprar, mas as promoções chamaram a sua atenção.

“Vim ao centro para ir à lotérica, mas chamou atenção e parei para ver. Se encontrar algo interessante e de bom preço, irei comprar”, afirmou ela na manhã deste sábado enquanto conferia uma arara de roupas expostas na calçada por uma loja.

A dona de casa Adriana Santos, de 52 anos, que quer comprar uma air frye, uma espécie de fritadeira elétrica, constatou que os preços nas lojas do centros estão menores.

“Encontrei algumas promoções boas e tem que observar certinho”, disse ela, acrescentando que voltou ao centro neste sábado para comprar o produto desejado.