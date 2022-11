Uma comissão de alunos da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis foi ontem (8/11) à Câmara Municipal pedir a ajuda dos vereadores para que intercedam junto ao prefeito para que a promessa de entrega do prédio construído para a instituição na área do antigo aeroporto seja concretizada o quanto antes.

Eles aproveitaram a Ordem do Dia dos parlamentares, realizada sempre às terças-feiras, e clamaram pela intervenção.

O estudante Daniel da Silva Gonçalves, do curso de Direito da Unemat, teve a oportunidade de externar aos parlamentares a preocupação da comunidade estudantil da instituição através de fala na tribuna do Legislativo.

Ele pontuou que há uma grande demanda de estudantes por cursos superiores gratuitos no município, sendo que atualmente só existe a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e, por isso, havendo a necessidade de se concretizar a instalação de fato do campus da Unemat na cidade.

“Quero, encarecidamente, pedir a ajuda de cada um de vocês, vereadores. Para nós não importa a sigla, de que lado estão, importa o futuro de Rondonópolis e o futuro da juventude da nossa cidade. Com certeza, seremos muito mais que 230 mil habitantes no novo Censo, e Rondonópolis tem hoje apenas uma única universidade pública. E nós temos um prédio que foi pensado e com a finalidade específica de ser doado para a Unemat, para que assim possamos ter mais uma universidade pública, gratuita e de qualidade nessa cidade que merece”, externou na ocasião.

Atualmente, os alunos que estão em diversas turmas especiais na Unemat em Rondonópolis se valem de um prédio emprestado de uma escola estadual no bairro Edelmina Querubim, na periferia da cidade.