O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT) promoverá uma audiência pública nesta terça-feira (29/11), às 19h, na Escola Sagrado Coração de Jesus, no Centro, para discutir o processo de redimensionamento da oferta do Ensino Fundamental na rede pública de ensino, transferindo os anos iniciais (1º ao 5º ano) das escolas estaduais para escolas municipais.

Os organizadores vêm convidando todas as entidades ligadas à educação, educadores, pais de alunos e autoridades, incluindo o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, para participar dessa discussão. Um dos propósitos é questionar o prefeito quanto à decisão de promover as mudanças de forma generalizada a partir de 2023, não de forma gradual até 2027, como preceitua o decreto do Governo do Estado que definiu o redimensionamento.

Há informações de que, em Cuiabá, após pressão dos pais, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) suspendeu a transferência de forma geral dos alunos da rede estadual para a municipal, que estava prevista para 2023. Em Rondonópolis, a intenção do Sintep é ouvir o prefeito no evento sobre as condições em que os alunos transferidos serão atendidos na rede municipal, sobre o cumprimento das prioridades em educação pelo Município e as questões envolvendo a arrecadação municipal caso as alterações não sejam postas em prática no próximo ano.

O Sintep informou ao A TRIBUNA que, desde a instituição do decreto em 2020, se posiciona contra o redimensionamento nos anos iniciais do Ensino Fundamental, tendo denunciado a medida ao Ministério Público do Estado, que ingressou com ação junto ao Tribunal de Justiça do Estado, mas que se posicionou alegando que o assunto não era da sua competência.

PROTESTOS – Desde o anúncio do cumprimento do decreto de forma integral, já em 2023, pais e alunos de diversas escolas têm feito protestos contra a medida em Rondonópolis. Na sexta-feira (25/11), por exemplo, a comunidade da Escola Estadual Emanuel Pinheiro, no Centro, realizou uma manifestação na frente do estabelecimento contra a forma que o redimensionamento vem sendo posto em prática em Rondonópolis.