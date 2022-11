A Secretaria Municipal de Educação (Semed) anunciou o início das reuniões com pais e responsáveis de alunos impactados com o redimensionamento da rede e marcou a data para as matrículas nas escolas municipais. As reuniões começam nesta sexta-feira (25/11) e as matrículas para os alunos das escolas e turmas incluídas no redimensionamento terão início na próxima segunda-feira (28).

As reuniões serão feitas nas escolas municipais Edivaldo Zuliani Belo, nesta sexta-feira (25), às 17h30; Rosalino Antonio da Silva, sexta-feira às 19h; Vila Paulista, na terça-feira (29), às 17h30; Bonifácio Sachetti, terça-feira, às 19h; Princesa Isabel, quarta-feira (30), às 17h30; e Arão Gomes Bezerra, quarta-feira, às 19h.

As reuniões, segundo a Secretaria Municipal de Educação, serão uma oportunidade para que pais e responsáveis dos alunos dessas escolas que serão realocados em escolas da rede estadual possam esclarecer dúvidas e serem informados sobre o redimensionamento.

Além das reuniões, a Semed definiu o cronograma de matrículas nas escolas municipais que vão receber os alunos das turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental que foram municipalizadas. As matrículas começam na segunda-feira (28) e serão realizadas das 8h às 18h30 nas escolas municipais que receberão os alunos das turmas municipalizadas da rede estadual, assim como nas quatro escolas estaduais que foram municipalizadas.

Conforme o cronograma da Semed, entre segunda-feira (28) e 6 de dezembro estão abertas as matrículas nas escolas municipais Gleba Dom Bosco, Vila Paulista, Gisélio da Nóbrega, CAIC e Princesa Isabel. Nestas escolas as matrículas acontecem das 8h às 18h30.

Confira planejamento

Na Escola Municipal Gleba Dom Bosco serão feitas as matrículas para alunos do 5º ano da Escola Estadual Edith Pereira Barbosa.

Na Escola Municipal Vila Paulista as matrículas são para alunos do 3º ao 5º ano da Escola Estadual Professora Elizabeth de Freitas Magalhães.

Na Escola Municipal Gisélio da Nóbrega ocorrem as matrículas dos alunos do 3º ao 5º ano da Escola Estadual José Salmen Hanze.

Na Escola Municipal Professora Evânia R. da Silva – CAIC devem ser matriculados os alunos do 2º ao 5º ano da Escola Estadual Lucas Pacheco de Camargo.

E, na Escola Municipal Princesa Isabel, devem ser efetuadas as matrículas do estudantes do 5º ano da Escola Estadual São José Operário.

Seguindo o cronograma da Semed, as matrículas começam na terça-feira (29) e seguem até o dia 1º de dezembro, das 8h às 18h30, nas escolas estaduais que foram municipalizadas, que são as Escola Estadual Antonio Guimarães Balbino, Escola Estadual Renilda Silva Morais, Escola Estadual Dom Wunibaldo Talleur e Escola Estadual Sebastiana Rodrigues de Souza.

Na Escola Estadual Antonio Guimarães Balbino devem ser matriculados os alunos do 2º ao 5º ano que estudavam na própria escola, bem como os do 3º ao 5º ano da Escola Estadual Professora Eunice Silva dos Santos, dos alunos do 2º ao 5º ano da Escola Estadual La Salle e dos alunos do 4º e 5º ano da Escola Estadual Odorico Leocádio da Rosa.

Na Escola Estadual Renilda Silva Moraes serão realizadas as matrículas dos alunos do 3º ao 6º ano que já estudavam na escola e dos alunos do 2º ao 5º ano da Escola Estadual Professor Carlos Pereira Barbosa.

Na Escola Estadual Dom Wunibaldo Talleur as matrículas devem ser feitas para os alunos do 2º ao 5º ano que estudavam na própria escola, e, dos alunos do 2º ao 5º ano da Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus e dos alunos do 2º ao 5º ano da Escola Estadual Santo Antonio.

Já, na Escola Estadual Sebastiana Rodrigues de Souza serão efetuadas as matrículas dos estudantes do 3º ao 5º ano da própria escola, assim como dos alunos do 3º ao 5º ano da Escola Estadual Maria de Lima Cadidé, do 2º ao 5º ano da Escola Estadual José Moraes e do 2º ao 4º ano da Escola Estadual São José Operário.

Entre os dias 2 e 5 de dezembro as matrículas acontecem nos mesmos horários nas Escola Odorico Leocário da Rosa, na Escola Estadual Marechal Dutra, na Escola Estadual Maria Elza Ferreira Inácio e na Cmei Anterina Miranda Moraes.

Na Escola Estadual Odorico Leocário da Rosa serão efetuadas as matrículas dos alunos do 3º ano da própria escola, e dos estudantes do 4º e 5º ano da Escola Estadual Joaquim Nunes Rocha, que estudarão em turmas abertas no Espaço Municipalizado da antiga creche Santa Lúcia.

Na Escola Estadual Marechal Dutra serão feitas as matrículas dos alunos do 2º ao 5º ano da Escola Estadual Manoel Pinheiro e dos estudantes do 5º ano da Escola Estadual Marechal Dutra. Estes alunos vão estudar em turmas que funcionarão no espaço locado da Igreja Batista.

Na Escola Professora Maria Elza Ferreira Inácio vão ser feitas as matrículas dos estudantes do 3º ao 5º ano da própria escola e 4º e 5º ano da Escola Estadual Stela Maris Valeriano da Silva, que vão estudar no espaço locado da Defensoria Pública.

Redimensionamento

A Semed destaca que a rede municipal irá receber um total de 3.398 alunos provenientes das turmas das escolas estaduais que integram o redimensionamento. São estudantes que estavam cursando em 2022 turmas dos 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental na rede estadual. Estes alunos passarão a estudar nas escolas da rede municipal a partir no próximo ano letivo de 2023.