O deputado estadual Thiago Silva (MDB) apresentou requerimento de convocação, nesta quarta-feira (19), em sessão plenária na Assembleia Legislativa, para obter informações sobre a instalação do novo prédio da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) de Rondonópolis.

O chamamento envolve o reitor da instituição de ensino superior, Rodrigo Bruno Zanin, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec) de Mato Grosso, Maurício Munhoz e o prefeito de Rondonópolis José Carlos do Pátio (PSB).

O parlamentar requer esclarecimentos referente ao planejamento e instalação, como, também, se foi formalizada a doação ou cessão de uso do novo campus – entre o município e o Estado – já que ainda não foi ocupado pelos acadêmicos e docentes, sendo que temporariamente ocupam as instalações da Escola Estadual Professora Stela Maris Valeriano da Silva, no bairro Residencial Edelmina Querubim Marchetti.

“Neste requerimento, convocamos o reitor da Unemat e o secretário da Secitec e convidamos o prefeito Zé do Pátio e a secretária municipal de Ciência e Tecnologia, Neiva de Cól, para sabermos como estão os trâmites do novo prédio de Rondonópolis que foi construído com a parceria entre o município e empresários da iniciativa privada. Tem vários estudantes fazendo manifestos e entraram em contato para que possamos intervir sobre a necessidade da implantação o mais rápido possível do campus”, informou o parlamentar.

REQUERIMENTO

Ele acrescenta que o funcionamento da nova sede da Unemat vai garantir uma biblioteca adequada para o atendimento aos acadêmicos e favorecer a promoção de mais cursos nos próximos anos.