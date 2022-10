Foi sepultado no final da tarde de ontem (17), em Rondonópolis, o corpo do pioneiro Osmar Roberti (84), conhecido na cidade como o “seo Osmar da Água”. O sepultamento no Cemitério da Vila Aurora foi acompanhado por familiares, irmãos de maçonaria e os muitos amigos que ele conquistou ao longo de seus 66 anos vividos em Rondonópolis.

Ele estava internado no Hospital da Unimed, onde deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no sábado (15) para tratar do agravamento de uma pneumonia, mas não resistiu e faleceu na manhã de domingo (16), por volta das 9h30. Há mais de seis anos, ele sofria de Mal de Parkinson.

Osmar marcou época na cidade trabalhando por mais de 35 anos no serviço de expansão da rede de abastecimento de água tratada em Rondonópolis. Este trabalho fez com que ficasse conhecido carinhosamente como o “seo Osmar da Água”.

Ele teve três filhas: Elisangela, Élida e Elissandra (já falecida), frutos de seu casamento de mais de 50 anos com Aurora dos Santos Robert, falecida há cerca de um ano e meio em decorrência de complicações da Covid-19. Teve ainda quatro netos: Kaio, João Gabriel, Giovana e Sarah.

Natural de Pirajuí, no interior de São Paulo, o “seo Osmar da Água” veio com sua mãe, irmã, tios e avós para Rondonópolis em 1956, aos 18 anos, buscar melhores condições de vida.

Em depoimento ao livro “Memórias Vivas de Rondonópolis”, do fotógrafo e estudante de jornalismo Roberto Barcelos, ele contou que naquele tempo corria a notícia de que Rondonópolis “seria uma cidade muito boa, próspera, onde correria muito dinheiro…”, disse, acrescentando que apaixonou por esta terra. “Eu gosto demais dessa cidade, sinto-me feliz aqui. Digo que sou paulista de Rondonópolis”.

Em Rondonópolis, ele construiu sua vida familiar e profissional, onde dedicou 35 anos ininterruptos de serviços para o município, contribuindo para levar rede de água encanada para muitos lares rondonopolitanos.

Aposentou-se em 1997 e se dedicou até que as suas condições físicas permitiram a cuidar de uma propriedade na “Rodovia do Peixe”. “Em 1962, quando eu comecei nesse ramo, aqui só haviam 250 ligações de água encanada. A cidade ainda era muito pequena”, relatou ao livro “Memórias Vivas de Rondonópolis”.